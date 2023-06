Cande Ruggeri abrió su corazón sobre la maternidad primeriza: "Es heavy"

A principios de enero la vida cambió para Cande Ruggeri con la llegada de Vita, su primera hija, fruto de su noviazgo con Nicolás Maccari. Su “debut” en la maternidad provocó que la modelo hable con franqueza sobre esta etapa que atraviesa.

“Es heavy. Te lo cuentan, pero cuando lo vivís es tremendo. El primer mes no entendés nada de nada”, aseveró la hija de Oscar Ruggeri a Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Decís ‘qué carajo’ porque no dormís, a veces no podés ni comer. No te podés peinar ni maquillar”, afirmó.

CANDE RUGGERI CONTÓ CÓMO VIVE LA MATERNIDAD DE SU PRIMERA HIJA

“Después del segundo mes decís ‘bueno, estoy durmiendo un poquito mejor, me puedo poner un rimmel de vez en cuando y después del tercer mes, te juro que vuelve la vida”, contó, tras participar en un desfile.

“Se acomoda todo y también tengo a mi hija que es una santa, se acomoda a todo y mi novio que me ayuda un montón. Nos ayudamos un montón. Hacemos un buen equipo”, destacó, sobre su vínculo de más de cuatro años con su pareja.