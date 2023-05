Cande Molfese confirmó cuándo dará el "sí" con Gastón Soffritti: "En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene"

La historia de amor que comenzaron Cande Molfese y Gastón Soffritti sigue avanzando con el correr de los días. Y en un nuevo capítulo de su noviazgo, la actriz confesó que ya hay fecha para dar el “sí” con el hombre que supo conquistar su corazón.

“En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene”, reveló la influencer en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y agregó: “No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor, La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas”.

En cuanto al vínculo que tiene con su novio, remarcó: “Una de las principales cosas que pienso es que es un amor donde no sufro. Estaba más acostumbrada al sufrimiento y, de repente, encontré a alguien con quien estoy bien y a veces me preguntaba si estaba enamorada”.

“Mi gran aprendizaje es que se puede querer a alguien de una manera sana. Nos estamos eligiendo y estamos apostando a esto. No sé si soy partidaria del ‘para toda la vida’, hoy nos elegimos y nos acompañamos, pero no sé qué puede pasar mañana”, cerró Cande.

EL SINCERICIDIO DE CANDE MOLFESE AL HABLAR DEL INICIO DE SU RELACIÓN CON GASTÓN SOFFRITTI

Si bien la relación que comenzó hace menos de un año con Gastón Soffritti está más afianzada que nunca (de hecho, hace dos meses apostaron a la convivencia), Cande Molfese confesó que al comienzo de esta historia de amor quiso terminar todo.

Luego de que Fer Dente mandara al frente a su invitada en Noche al Dente al recordarle su fuerte deseo de no querer volver a estar de novia ni convivir, Cande se confesó en el ciclo de América: “Yo creo que por haber estado herida (de su noviazgo anterior) y por sufrir, uno hace como una especie de caparazón y dice ‘yo nunca más vuelvo a estar en pareja, esto no es para mí, el amor no es para mí’”, comenzó diciendo.

“De hecho, a los dos meses de salir, un día dije ‘hasta acá llegué’ porque no es para mí esto. Estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta todas las consecuencias que trae en pareja porque, voy a decir algo, estar solo es mucho más fácil porque sentís que te llevás el mundo por delante”, agregó, tajante.

Y cerró, visiblemente enamorada de su novio: “A los dos meses de salir, dije ‘lo voy a llamar a Gasti, le voy a decir de tomar un café, yo hasta acá llegué’. Pero cuando me atendió del potro lado, bueno… me conquistó”.