La canción que Mati Napp le dedicó a Flor Vigna tras separarse: "Si la vida fuera una película, vos serías la mejor parte"

Un posteo de Flor Vigna, que luego terminó en desmentida por ella misma, motivó los rumores de separación de Mati Napp. Sin embargo, en la noche del martes el coreógrafo usó su cuenta de Twitter para confirmar que su noviazgo había terminado una semana antes.

Ahora conocida la noticia de la separación, toma otra trascendencia una canción que tres días antes Napp le había dedicado a Vigna.

Mati había puesto en sus redes sociales el tema Best Part del cantante canadiense Daniel Caesar en colaboración con H.E.R. y le puso varios “me gusta” en Twitter a los seguidores de la pareja que se mostraban encantados con la romántica canción.

“No sabes bebé/ Cuando me tienes en tus brazos/ Y me besas lentamente/ Es la cosa más dulce/ Y eso no cambia/ Porque si lo tuviera a mi manera/ Tú sabrías que eres/ Eres el café que necesito en la mañana/ Eres mi sol en la lluvia cuando está lloviendo/ ¿Te entregarás a mí?/ Dalo todo, oh/ Sólo quiero ver/ Sólo quiero ver lo hermosa que eres/ Sabes que lo veo/ Sé que eres una estrella/ A donde tu vayas yo te seguiré/ No importa cuan lejos/ Si la vida fuera una película/ Oh, eres la mejor parte”, corea la balada que el coreógrafo le dedicó a su ¿ex?

