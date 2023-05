Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, rompió el silencio a 4 meses de la separación

En diciembre, tras haberse convertido en campeón del Mundo con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister (24) cortó su relación de cinco años con Camila Mayan (23), y esta dejó la casa que compartían en Inglaterra para regresar a Buenos Aires tras enterarse de que su ex estaba en pareja con Ailén Cova, su amiga de la infancia.

Después de cuatro meses, Camila rompió el silencio y lo hizo en Intrusos, donde contó que su separación “es un proceso muy largo”. “Justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto a todo”, señaló.

Camila negó estar en pareja, aunque dejó la puerta abierta a una nueva relación. “Creo que si se da es buenísimo y si no se da también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo”, aseguró.

CAMILA MAYAN, LA EX DE ALEXIS MAC ALLISTER HABLÓ SOBRE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DEL FUTBOLISTA

Camila se mostró sorprendida sobre el estado público que tomó su ruptura con Mac Allister. “Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, dijo, y agregó que muchas seguidoras le escriben, identificadas con ella.

“Hay que pasarlo y no queda otra. Es un proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así”, dijo la joven, demostrando que ha asimilado todo los que le ha ocurrido en los últimos meses.

“Todo es difícil y no me voy a meter en detalles. Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No soy una persona que se queda tirada y con la familia de él está todo bien”, agregó Camila, sobre los cinco años de relación que vivió con Mac Allister