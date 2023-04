Camila Mayan celebró haber conseguido su trabajo soñado tras su polémica separación de Alexis Mac Allister.

A Camila Mayan, la expareja de Alexis Mac Allister, le volvió la sonrisa tras su polémica separación del futbolista, signada por su inmediato noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga.

Luego de haber admitido que el 2023 empezó "como el ogt", haciendo referencia a su abrupta ruptura amorosa, Cami celebró haber sido convocada para el trabajo de sus sueños.

La estilista se fotografió junto a Ricky Sarkany protagonizando una sesión de fotos en la que luce los últimos modelos de la marca, una de sus favoritas, y compartió las significativas postales en Instagram.

CAMI MAYAN HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU ABRUPTA SEPARACIÓN DE ALEXIS MAC ALLISTER

Cami Mayan se separó de Alexis Mac Allister en medio de un escándalo, signado por la confirmación del romance de él con su mejor amiga de toda la vida.

Si bien Cami adoptó un perfil bajísimo tras la ruptura, por primera vez, se animó a contar lo mal que la pasó. Y admitió que aún hoy por hoy se siente triste.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir", sentenció junto al emoji que llora, al pie de las fotos más lindas con sus mejores amigos.