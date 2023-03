Camila Lattanzio rompió en llanto al recordar su ingreso a Gran Hermano: "La pasé mal, me costó integrarme"

En la recta final de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio fue eliminada. En su visita a El Debate, la joven hizo un balance de su participación y rompió en llanto.

"Cuando entraste a la casa, a mí me encantó. Tenías esa energía. Se te notaba distinta. Pero en el medio te perdiste. No estuvo bueno tu juego. No estuvo bueno como te comportabas. Era raro", comenzó diciéndole Sol Pérez.

Más sobre este tema Se filtró un fuerte grito en plena eliminación de Camila Lattanzio en Gran Hermano: "¿Escucharon? Tengo miedo"

Y continuó: "No sabíamos si eras inteligente o si estabas pasando una situación fea adentro de la casa. Después, cuando entró tu hermana, se vio que volviste. ¿Qué te pasó en el medio?".

"Cuando entré, la pasé muy mal. Me quería ir. Sentí que era todo feo. Me costó integrarme". G-plus

A flor de piel, luego de más de tres meses de encierro, Camila le respondió muy sincera: "La estaba pasando muy mal, realmente. Me quería ir. Sentí que era todo feo".

"¿En serio Cami? No se notó", reaccionó Santiago del Moro. Sin contener las lágrimas, Lattanzio le contestó: "Ay, no quiero llorar. Es retriste… La pasé mal. Me costó mucho integrarme. Yo no estaba lista para eso. Esperen un segundo. Me tengo que controlar".

Moderando el sensible momento, el conductor de Telefe le pidió a Camila que se calme y que hable hasta donde pueda: "Tranquila, Cami. Tomá un traguito de agua".

Más sobre este tema La emotiva despedida de Romina de sus hijas en Gran Hermano y la pregunta de Feli: "¿Por qué estás llorando?"

SANTIAGO DEL MORO OPINÓ DEL INGRESO DE CAMILA A GRAN HERMANO

Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo fueron los dos participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano cuando el juego estaba avanzado y los "hermanitos" no se la hicieron fácil.

"Cami, fuiste lo que sos en la casa. Nunca se te vio mal, con ganas de irte, ni victimizarse. Es un juego complicado. Y entiendo lo que te pasa, no es fácil llegar a una casa cuando ya funciona, cuando hay un grupo", le dijo Santiago del Moro a la joven, que no paraba de llorar.

Acto seguido, el conductor del reality recordó el efusivo ingreso de Camila a GH y la hostil bienvenida de sus compañeros.

"El primer día que entraste fue fatal. Vos entraste con la mejor de las ondas y recibiste un zapatazo del otro lado. Pero, poco a poco, fuiste encontrando tu lugar y llegaste a estar entre los mejores cinco", apuntó Del Moro, reconociendo el camino de la participante.

Movilizada, Camila, que entró a Gran Hermano a un año de la muerte de su papá, asumió: "Cuando uno pierde un ser querido, hay ciertas cosas que uno evita, como la falsedad. Yo huyo mucho de las cosas. Y llegar a Gran Hermano fue un choque, capaz yo no estaba preparada y me apagué".