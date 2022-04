Camila Homs, tajante al desmentir un romance en Argentina tras separarse de De Paul: "Recién había tenido un bebé"

Este lunes, mientras explicaba su particular versión del inicio del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre aseguró que el futbolista llegó a firmar en julio de 2021 un documento con Camila Homs por los bienes gananciales de la expareja.

“Hay un papel que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente”, dijo Latorre en LAM, antes de afirmar que la flamante modelo había iniciado na relación amorosa en diciembre, tras instalarse en su departamento de Puerto Madero.

“Ella estuvo de novia en diciembre. Camila tuvo un chongo en diciembre, así me dijeron. Conoce la hija. Por eso no tiene por qué enojarse, él esperó diez meses”, aseguró la angelita.

CAMILA HOMS NEGÓ LAS VERSIONES DE ROMANCE TRAS SU SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

Este miércoles, Estefi Berardi volvió a rebatir los dichos de Yanina con el testimonio de primera mano de la modelo. “Me desmintió lo del papel, no lo podía creer. Me dijo ‘es un delirio total, no existe ningún papel’. Ella no firmó ningún papel”, dijo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Le pregunté todo y me dijo que es mentira que cayó Rodrigo con abogados, que ellos tienen una buena relación, que no hay abogados. La relación de ellos es cordial”, agregó Estefanía. Después le pregunté por el supuesto novio que ella habría tenido en diciembre. Me dijo que es todo mentira”, señaló Berardi.

“Me dijo ‘en ese momento le daba el pecho Bauti, que tenía tres o cuatro meses, imaginate que en lo que menos estaba era en plan de salir con alguien” explicó Berardi. “Es como que recién ahora ella empezó a salir con las amigas. Recién había tenido el bebé. Pensemos en eso: tiene un bebé re chiquito, y por eso me lo desmintió. Todo mentira”, cerró la panelista.