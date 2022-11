Camila Homs reveló si Rodrigo de Paul fue "pirata" durante los 11 años que estuvieron juntos

Separada de Rodrigo de Paul, Camila Homs se reinstaló en la Argentina y retomó con fuerza su carrera en el mundo de la moda. Y, como si fuera poco, se lanzó de lleno en la pastelería, segunda pasión que la convirtió en la nueva figura de Cucinare.

En ese marco, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le dieron la bienvenida a Homs al canal y le hicieron un cuestionario picante en Socios del Espectáculo, en el que Camila respondió si Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos, fue pirata, en los 11 años que duró el la pareja.

CAMILA HOMS REVELÓ SI RODRIGO DE PAUL FUE PIRATA DURANTE SU NOVIAZGO

Rodrigo Lussich: -Dijiste que cuando estabas con una persona 'no le perdías pisada, que lo que era tuyo es tuyo'…

Camila Homs: -Sí, soy súper posesiva. Si esto es mío, es mío. No lo toques, no lo mires. No nada.

Lussich: -¿Eso te pasaba con tu pareja de ese momento, Rodrigo?

Homs: -Sí, claro.

Lussich: -¿Hay un poquito de toxicidad ahí?

Homs: -No, hay una línea fina entre celos y tóxico…

Lussich: -Vos dijiste la palabra posesiva... Esto de revisar el teléfono, estar pendiente…

Homs: -Y, la verdad, soy un poco tóxica.

Lussich: -Él era un poco pirata.

Homs: -No sé. No.

Lussich: -A veces te dan motivos. Capaz vos sentías que él te habilitaba a que vos te pongas brava, porque había que seguirle la pisada…

Homs: -No, es por los hechos de uno. Yo soy así.

Adrián Pallares: -A la luz de los hechos, no sirvió.

Homs: -Tal cual. Hay que relajarse.