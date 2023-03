Camila Homs reveló cómo se lleva con la mamá de Rodrigo de Paul: "Yo también tomaría partido por mi hijo"

Pese a que Camila Homs y Rodrigo de Paul pudieron resolver sus conflictos legales, su relación sigue siendo tensa. En este contexto, ella habló de su exsuegra y contó cómo se llevan tras la polémica separación.

Es importante destacar que actualmente Camila, que con Rodrigo tiene dos hijos chicos, está soltera. En cambio, el futbolista está re de novio con Tini Stoessel, con quien la modelo no tiene buena onda.

¿Y con Mónica Ferraroti, la madre de él, como quedó el vínculo tras el escándalo? "Me llevo bien. Ella como abuela es un 10, es excelente... Te soy sincera, no tengo la misma relación que tenía antes porque perdimos la cotidianeidad, el hecho de hablar seguido, él es el hijo y yo también tomaría partido por mi hijo", contó en diálogo con República Z.

Antes de cerrar, le dedicó un significativo mensaje. "La sangre siempre tira pero compartimos muchísimos años, la super respeto. De verdad", sentenció, muy dulce.

QUÉ DICE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA MALA ONDA ENTRE SU EX Y SU ACTUAL NOVIA

En este contexto, Juan cerró contando qué le dijo Rodrigo sobre la tensión entre Cami y Tini.

"Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Cami ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando", sentenció, dando más información.