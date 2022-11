Camila Homs respondió si es posible una reconciliación con Rodrigo de Paul

Camila Homs, la nueva figura de Cucinare, charló con Socios del Espectáculo y respondió con sinceridad a todas las preguntas que le hicieron sobre Rodrigo de Paul, su expareja.

Picante, Adrián Pallares remarcó que muchos afirman que el papá de sus hijos, que está de novio con Tini Stoessel, quisiera volver con ella. Entonces, le preguntó si eso le genera "ilusión". Y aunque ella dijo que no, sorprendió al ¿dejarle la puerta abierta a una posible reconciliación?

"Obviamente, nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana". G-plus

"No me provoca ilusión, sigo con lo mío. Obviamente, nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Yo estoy muy bien", respondió, sorprendiendo tanto a Pallares como a Rodrigo Lussich.

PÍCARA ACLARACIÓN DE CAMILA HOMS SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER CON RODRIGO DE PAUL

Cuando Adrián remarcó la llamativa respuesta de Camila, ella explicó lo que habría querido decir.

"No pero, mañana no se sabe si vas a estar o no. Disfruto del hoy y vivo el presente, no me pongo a pensar", cerró, sonriente.