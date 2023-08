Camila Homs reconoció haberle mandado audios a Tini Stoessel insultándola: "Me enojé muchísimo"

En medio de las especulaciones por la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Camila Homs reconoció haberle mandado audios a la cantante insultándola.

En Desayuno Americano, la madre de los dos hijos del futbolista, de quien se separó en malos términos, contó que hubo una situación que la enojó tanto que la impulsó a comunicarse con la peor de las ondas con la ahora ex de su ex.

"Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo", aseguró Cami. "¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos", le preguntó Pamela David. "No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos", sentenció Camila, contundente.

¿CAMI HOMS SE ARREPIENTE DE HABER INSULTADO A TINI STOESSEL?

Cami Homs aseguró que se arrepiente de los audios que le mandó a Tini Stoessel insultándola.

"Sí, me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia", sentenció, sincera.