Camila Homs llegó a un acuerdo con Rodrigo de Paul pero ahora no le quiere pagar a su abogado: "Se pudrió todo"

Luego de que Camila Homs haya cambiado de abogado y seguir adelante con el acuerdo judicial que lleva adelante tras separarse de Rodrigo de Paul, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca, con el patrocinio de Ignacio Trimarco, Rodrigo Lussich habló de la contundente y polémica decisión que tomó la modelo.

"Se pudrió todo entre Camila Homs y su (ex) abogado, Trimarco. Ella le mandó carta documento y alega que él no cumplió acuerdos de confidencialidad. Pretendía no pagarle por llegar a un acuerdo privado con De Paul por su lado. Escándalo", escribió el conductor de Socios del Espectáculos en cuenta de Twitter.

Además, compartió el comunicado del Estudio Trimarco donde el abogado acusaba el incumplimiento de los pagos: “Por medio de la presente, se los entera y notifica, que habiendo sido convocado para patrocinar a la Sra. Camila Homs, en el reclamo judicial contra el Sr. Rodrigo de Paul, por los rubros de Compensación Económica, Alimentos y Régimen de Comunicación y Cuidado Personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa y Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, el domingo 31 de julio en horas de la noche, me comuniqué con la Sra. Homs y me informó que el Sr. De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta, muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la Sra. Homs y su familia", dice el escrito.

"En ese contexto, el día lunes por la mañana me encontré con la Sra. Homs para firmar documentación y ultimar los extremos del acuerdo. Así las cosas, en horas de la tarde, recibo una llamada telefónica de la Sra. Homs donde me indicaba que, tanto ella como el Sr. De Paul, se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regido por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022", agregó.

Y continuó: "Ante tal circunstancia, el día 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto, alegando circunstancias falsas y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación".

Por último, Trimarco dejó en claro que tomará cartas en el asunto y llevará a la Justicia a quien fue su clienta: "Es en tales circunstancias que accionaré legalmente, ejecutando el convenio de honorarios suscripto conforme a la legislación vigente".

