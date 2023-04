Camila Homs habló de su situación sentimental luego ser vista con el futbolista José Sosa

Camila Homs fue vista en un boliche con José Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata. Muchos hablaron de un nuevo noviazgo, tras su ruptura con Charly Benvenuto. Pero ella lo desmintió. La semana pasada,

“Hay tres preguntas que las leí 100 veces. La primera es que hacen los chicos: están durmiendo”, dijo a sus seguidores de Instagram.

“La segunda es si tengo novio. No, no tengo novio. La tercera si voy a vivir acá en Argentina. Y sí, me voy a quedar acá”, cerró.

QUÉ DIJO CAMILA HOMS SOBRE LA MADRE DE RODRIGO DE PAUL

Camila Homs habló de su exsuegra y contó cómo se llevan tras la polémica separación.