Camila Homs fue a un programa y le pusieron una canción de Tini Stoessel: "Son temones"

Un día después de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaran su separación, Camila Homs fue a Desayuno Americano y no solo le hicieron picantes preguntas sobre el tema, también iniciaron su entrevista con una canción de la artista.

Al volver del corte, Pamela David se dirigió al living, en donde la esperaba Camila y la panelista Julieta Navarro advirtió que de fondo estaba sonando Muñecas, la canción que Tini hizo junto a La Joaqui.

Lejos de incomodarse, Homs habló positivamente de Stoessel como intérprete y compositora.

CAMILA HOMS REVELÓ SI BAILA LAS CANCIONES DE TINI

Julieta Navarro: -Reconocí una maldad. Volvimos del corte con Tini. Chicos, no sean malos. La canción de Tini y La Joaqui.

Pamela David: -No, pero era La Joaqui. No me había dado cuenta, pero tiene razón. Amo a La Joaqui.

"Son temones y los re bailo, pero no iría a un recital". G-plus

Julieta Navarro: -Cami, ¿disociás? ¿Salís a bailar y te bailás una de Tini?

Camila Homs: -Re, sí, re bailo. Son temones.

Pamela David: -¿Irías al recital?

Camila Homs: -Eso es mucho, pero bailar, la bailo.

Pamela David: -¿No irías para que no te busquen a vos? Por la noticia...

Camila Homs: -Llego a aparecer en el recital y capaz me linchan.

Pamela David: -Ay, no, qué feo eso.

Camila Homs: -Y los fanáticos son pesados.

Natalie Weber: -No piensan.

Camila Homs: -Tal cual, no piensan.