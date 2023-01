Camila Homs estrenó look en la noche de Punta del Este: body con transparencias y botas con plataforma

Para salir a divertirse en la noche esteña, Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul, eligió un sensual outfit que la puso en el centro de la escena.

La modelo se animó a combinar una prenda de lencería de alto voltaje con un jean y calzado más casual, para equilibrar el look que lució en Punta del Este.

Cami se puso un body con encaje y transparencias, de mangas largas; en diálogo con un jean cintura alta, roto y holgado, más unas botas negras, de caña media con plataforma.

Además, se ató el pelo con un rodete para que el body se llevara todo el protagonismo y eligió un make up sutil que ilumina su rostro.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU VIDEO BURLÁNDOSE DE TINI STOESSEL

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró, sobre las copas de más que tomó en la bienvenida de 2023.

En ese momento la modelo agradeció las demostraciones de cariño que recibe. “La gente me quiere y se nota un montón el cariño de la gente. Es relindo”, afirmó.

“Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos, los absorbo y chau”, cerró.