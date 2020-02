Camila Cavallo se despidió de la lactancia materna: "Se terminó una de las etapas más hermosas de mi vida"

A dos años y siete meses de que naciera Alma, fruto del amor entre Camila Cavallo y Mariano Martínez, la modelo compartió con sus seguidores de Instagram sus sensaciones tras despedirse de la lactancia materna.

"Se terminó una de las etapas más hermosas de mi vida. Y me pareció interesante hablar de este tema que tanta controversia genera muchas veces con la lactancia. ¿Se es mejor mamá si das el pecho? Yo pienso que no, de ninguna manera. Es cierto que se recomienda por una cuestión de salud dar la teta, ya que aporta nutrientes y defensas que las leches de fórmula no logran igualar. Pero nadie nos cuenta que no nacimos sabiendo por naturaleza cómo dar de mamar a nuestros hijos", comenzó diciendo Cavallo.

"Hay personas que se les da mas fáciles y otras como yo que tuvimos que tener paciencia y aprender. En los sanatorios y hospitales hay puericultoras que son quienes nos pueden ayudar dándonos tips de cómo hacerlo. Yo tuve que usar pezoneras de lo lastimada que tenía los pezones. Y me enseñaron cómo poner la beba y acomodarle el pezón a la hora de lactar para que deje de hacerlo", agregó.

Luego, aconsejó a los usuarios: "Si querés dar la teta asesórate con una pueri, porque no nacemos sabiendo, es una práctica que con amor y dedicación se aprende. Yo decidí darle por lo menos hasta los dos años como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y bueno… haciendo un destete respetuoso llegamos a los dos años y 7 meses".

Por otro lado, habló de los “muchos mitos que hay que derribar cómo 'tu leche no lo alimenta': "Si llegado al caso el pediatra decide complementar con fórmula, que sea el profesional quien tome la determinación y no por consejo de una amiga, madre, suegra, etc".

"Por otro lado, si no podés dar pecho por tener una enfermedad o por una cuestión personal, el vínculo que la mamá genera dando el pecho lo vas a generar dándole la mamadera, ¡compartiendo ese ritual de alimentación de igual manera!. ¡A través del tacto, de la vista, de compartir ese momento único! Como también lo harán quienes lo hagan con el bebé. Y sos la mejor mamá que tu hijo puede tener, le des o no pecho, por eso te eligió y sos única para ella/él", cerró.