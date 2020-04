Calu Rivero reveló en qué cambió su vida durante la cuarentena en Nueva York: "Me levanto a las 5.50 y escribo"

A la actriz Calu Rivero, el aislamiento la encontró en el departamento de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, que ocupaba desde antes de que el COVID-19 hiciera estragos en la población de esa ciudad.

Desde allí, la actriz comparte de manera constante fotos de los mejores momentos que pasó al aire libre durante los últimos meses y sus reflexiones. Este fin de semana publicó una reflexión sobre su rutina diaria.

"Levantarme a las 7AM era lo más temprano que me despertaba, ahora me levanto a las 5.30AM antes del amanecer para escribir mis páginas matutinas y escuchar a los pájaros cantar", contó la actriz. G-plus

"Dormir la siesta era algo que antes me aburría y ahora me hace muy feliz. Levantarme a las 7 AM era lo más temprano que me despertaba, ahora me levanto a las 5.30 AM antes del amanecer para escribir mis páginas matutinas y escuchar a los pájaros cantar", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se la ve despertando de ese momento de descanso.

La reflexión de Calu Rivero sobre su rutina durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus.