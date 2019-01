En octubre de 2012, Calu Rivero dejó intempestivamente la exitosa novela Dulce Amor, que compartía con Juan Darthés. En noviembre del año siguiente comenzó a circular el rumor de que el motivo de su renuncia a la ficción había sido un supuesto acoso del actor durante las escenas, hasta que el 12 de diciembre la actriz aquietó las aguas con un tweet: “Ya hace varios días dije que con Juan Darthés no pasó nada. NO HUBO ACOSO SEXUAL. No quiero hablar más del tema”. Tiempo después la actriz terminaría confesando que la razón que la llevó a dejar la telenovela había sido ese. Pero se especuló mucho sobre el motivo de aquel mensaje suyo en Twitter.

Sentada en el piso de Intrusos para promocionar el debut de Campanas en la noche, por Telefe, la actriz finalmente reveló el detrás de escena de aquel tweet y el rol de Ricardo Darín. “Cuando estaba grabando Dulce Amor también estaba filmando Tesis con Ricardo Darín, y le comentaba como compañero las situaciones que había vivido. Al año, me pongo de novia con el Chino y ellos fueron mi contención y mi familia porque mis padres estaban en Córdoba. Te lo cuento así tal cual porque ya está: recibo un llamado de mi representante en ese momento, que me decía ‘ya twitteá que Darthés es un caballero, así esto se termina’”, comenzó Rivero.

"Me vio tan mal Ricardo que me dijo ‘conseguime el teléfono de Ana (Rosenfeld) y vamos a ver qué pasa, qué quiere’. Me acuerdo perfecto de estar en el living con Clara, el Chino y Flor (Bas)". G-plus

“Yo dije ‘¿y mi dignidad?, ¿cómo voy a twittear algo para que se termine?’. Entonces me vio tan mal Ricardo, me acuerdo perfecto de estar en el living con Clara, el Chino y Flor (Bas). Me vio tan mal que me dijo ‘conseguime el teléfono de Ana (Rosenfeld) y vamos a ver qué pasa, qué quiere’. Hace cuatro años era otro el momento y ahí es cuando él la llama directamente, yo no hablo con Ana, pero estaba al lado de él”, continuó con su relato.

"Le dijo: ‘Hola Ana, Ricardo Darín te habla. No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo pero lo único que te aconsejo es que no te va a convenir a vos que defendés a las mujeres’". G-plus

“Le dice: ‘Hola Ana, Ricardo Darín te habla. No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo porque lo único que te aconsejo es que no te va a convenir a vos que defendés a las mujeres’. Ella le dijo que yo no hiciera nada, que lo único que pasaba es que él quería ir a la fiesta de Caras y quería sacarse de encima a los periodistas. Yo dije ‘no puedo creer que estoy viviendo semejante mierda y él piensa en la fiesta de Caras’. Te juro que lo digo acá porque me cansé de seguir tapando”, contó Calu.

Apenas dos minutos después de terminar la entrevista -con Calu todavía en el estudio-, Rosenfeld le envió un mensaje a Rial. “Dice que fue falso lo que dijo Calu. ‘Absolutamente falso, mi conversación con Darín fue otra’”, leyó el conductor, ante la mirada Rivero, quien volvió a asegurar que se encontraba al lado de Ricardo al momento del llamado.

En noviembre pasado, cuando todavía era abogada de Darthés, Rosenfeld había asegurado que en 2013 Darthés había querido iniciar acciones legales, pero que Ricardo Darín había intercedido. "Yo frené la actuación judicial que me encargó en ese momento Juan, a pedido de Ricardo Darín. Recibí un llamado telefónico y me comentó 'Mire, Ana, soy Ricardo Darín'”, contó en Agarrate Catalina.

"Me dijo 'este tema tiene que terminar acá porque se puede estar hablando de una malinterpretación y no es un tema que no le haga bien a Calu que avance'. Por eso, de alguna manera por pedido de él, yo se lo transmití a Juan y se frenó", agregó Rosenfeld.