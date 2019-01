Calu Rivero, fuerte contra Juan Darthés por decir que Thelma fue a su cuarto: "Sigue jugando con nuestras cabezas"

La joven habló del descargo que realizó el actor y contó por qué no tiene miedo de perder el juicio que él le inició.

Desde que Thelma Fardin denunció penalmente a Juan Darthés por violación, muchas figuras salieron a pedirle disculpas públicamente a Calu Rivero, quien acusó al actor de acosarla durante las grabaciones de Dulce Amor.

Entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, Calu reflexionó sobre la conmoción generada por el fuerte relato de Thelma: “Es mucho. Son muchas emociones. Lo de Thelma fue demoledor para mí. Lo que me nació cuando me enteré fue salir de lo mío y decir 'ahora ella'. Porque lo de ella fue terrible, era menor de edad. Siento que fui un canal para que todas las mujeres hablemos”.

Calu recordó la entrevista que Darthés le dio a Mauro Viale tras la denuncia, asegurando que Thelma fue a buscarlo a su cuarto en el hotel de Nicaragua, donde ella asegura que fue violada a los 16 años mientras compartían la gira de Patito Feo.

“La verdad es que la última vez que lo vi en la televisión fue cuando salió en esa nota con un mensaje muy oscuro para mi gusto”. Entonces, el cronista le comentó “diciendo que Thelma se metió en su cuarto”. Y Rivero reveló qué sintió al escucharlo: “Sí y todo lo que dijo después, que no es lindo de reproducir. Yo noté tanta oscuridad, que hasta siguió en ese momento jugando con nuestra cabeza”.

“Me afectó en el sentido de decir 'sigue jugando con nuestra cabeza'. Ahí dije 'no, basta, se terminó’.Venía ese mismo día de estar en Tribunales, cumpliendo con la Ley, por un juicio injusto que él me hace por calumnias e injurias. Y después veo eso”, aseguró con indignación.

¿Teme perder el juicio que le inició Darthés? “No, no tengo miedo porque el ABC del machismo es ponerte un juicio para callarte. Si las mujeres supiéramos que existe una ONG o algo que te de la plata para pagarle a un abogado, ¿sabés todas las mujeres que hablarían? No se animan porque no tienen plata y porque nos meten miedo. Conmigo lo logró en su momento”, cerró la actriz, que en pocos días estrena la ficción Campanas en la noche con la probelmática de la violencia de género como eje principal.