Cachete Sierra contó que todavía no convive con Fiorella Giménez pero está cerca: "Pasó algo como el cepillo de dientes y un bolso con ropa"

Este lunes llegó una nueva gala de duelos en La Academia de ShowMatch, en el que Marcelo Tinelli leyó los votos secretos para determinar qué parejas pasaban a la siguiente ronda y quienes debían competir por permanecer en el certamen. Cachete Sierra regresó a la pista junto a Fiorella Giménez y contó que la relación va viento en popa, al punto de que ya comenzaron a ensayar una suerte de convivencia.

“Está como más quemado, ¿tomó sol o se puso algo? Es raro verlo así. No lo veo sopleteándose. Porque usted es de esos hombres que no se sopletean, aunque quizá sí lo está haciendo a partir del noviazgo” le preguntó Marcelo Tinelli a Sierra. “Me he sopleteado el año pasado y este año también, pero esto es porque este fin de semana jugó Mística y no me cuidé del sol, y me mató”, reconoció el actor, antes de que el conductor le preguntara que este fin de semana llegaron los “te amo” a la pareja.

“No, pero llegaron otras cosas. ¿Viste el tema de la convivencia que dijiste?”, señaló Cachete Sierra, a lo que Marcelo Tinelli le preguntó si ya viven juntos. “No, pero pasó un cepillo de dientes, un bolso con ropa… ¡No me pongas esa cara! ¿Está mal? ¡No! Pero yo quería preguntar: ¿eso ya es media convivencia? Falta el acolchado, pero cuando llegue eso ya convivimos”, concluyó el actor, sobre su relación con Fiorella Giménez.