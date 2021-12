La bronca de Marcelo Polino con China Suárez por su cambio de actitud: "Me contestó 30 días después"

En un móvil con Intrusos, Marcelo Polino contó el cambio de actitud que tuvo la China Suárez con él tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló qué fue lo que le molestó de ella.

“¿Con la China no hablas más o tenés un diálogo fluido, cómo está la cosa?”, indagó Rodrigo Lussich y el periodista respondió: “Tengo una amistad con ella pero es como la que tenés con un pariente que no ves nunca”.

Luego, el conductor de Polino Auténtico contó cuándo se disgustó con la actriz: “Cuando ella se va a España me dice ‘por qué no te venís que está divino’ y yo en un momento dudé y dije ‘podría ir una semana, paseo, la paso bien’”.

"Cuando ella se va a España me dijo '¿Por qué no te venís?'. A la semana siguiente pasó el escándalo y le escribí pero me clavó el visto. 30 días después me mandó un mensaje por Instagram y yo ni si quiera lo abrí porque no soy un fanático". G-plus

“Porque yo tenía una semana que de hecho la utilicé yéndome a Miami. A la semana siguiente sucedió este escándalo, le escribo obviamente y me clavó el visto y nunca más me contestó”, detalló Marcelo a la emisión de América.

Así, el embajador de MasterChef continuó: “Yo quedo en el medio de toda esa situación hasta que cuando estaba en Miami me escribió, retoma el diálogo 30 días después. Me mandó un mensaje de Instagram que ni si quiera lo abrí”.

Más sobre este tema Contundente pedido de Marcelo Polino a China Suárez, Wanda Nara e Icardi tras el escándalo: "Hay que cuidar a los chicos"

MARCELO POLINO, OFENDIDO CON CHINA SUÁREZ TRAS EL WANDA GATE

Marcelo Polino reveló que está disgustado con la China Suárez después de que ella le contestara por Instagram 30 días tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram, tenés mi teléfono y llamame, no da. La entiendo, no me quiero meter en su lío, en su dolor, pero yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre”, expresó el periodista sin filtros.

"Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram, tenés mi teléfono y llamame, no da". G-plus

“Yo elijo también que si me relaciono con alguien que tengo cierta intimidad y hemos hablado de cosas muy profundas en cierto momento que me llame a mi teléfono, no que me mande como si yo fuera un fanático por Instagram”, sentenció Polino.