La bronca de Maju Lozano con L-Gante tras ver el video de Tamara Báez llorando: "Se la ve desprotegida"

Maju Lozano expresó su bronca con contundencia en Todas las tardes luego de ver la crisis de angustia de Tamara Báez en Instagram. La expareja de L-Gante apuntó contra el cantante luego de sufrir un robo en su casa en medio de su conflictiva separación.

"¡Tiene una angustia! Se la ve como una niña desprotegida. ¿Que uno tenga que pedir por favor respeto? Me parece una locura", dijo la conductora, empática con Tamara.

Luego Maju reparó en las actitudes del cantante con la madre de su hija Jamaica, de tan solo un año: "Uno lo vive como mamá, lo vive como mujer también, y no sé si a L-Gante, o a varios hombres, les cuesta tanto entender que la salud mental de nuestros hijos depende de la salud mental de quien los crie".

Haciendo alusión al desesperado pedido de Tamara Báez a Elián, de que haga su vida sin dañarla, Carla Czudnowsky agregó, con contundencia: "Le cuesta entender que su exmujer no es su propiedad. Eso es lo que los vuelve loco. ¿Por qué la vuelve loca y le cae en la casa en cualquier momento?".

TAMARA BÁEZ ROMPIÓ EN LLANTO Y APUNTÓ CONTRA L-GANTE

Confirmada su separación de L-Gante, Tamara Báez recurrió a la Justicia para acordar la cuota alimentaria de su hija. Sin embargo, la falta de acuerdo con su ex, a quien también acusó de violencia de género, llevó a que Tamara rompa en llanto en redes sociales tras sufrir un llamativo robo.

"Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá. Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre", dijo Tamara, muy angustiada.

Sin contener las lágrimas, expresó: "No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da".

Furiosa con L-Gante agregó: "Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona"

"Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?", finalizó, en medio de una crisis de angustia.