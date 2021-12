La bronca de Jimena Barón por los crueles comentarios que recibió Joaquín Nahuel: "Qué bajeza"

Luego de que China Suárez se mostrara indignada por los crueles comentarios que muchos haters de Twitter le envían a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, Jimena Barón también lo defendió públicamente.

Muy triste, la artista lamentó que la mamá del nene tuviera que alejarlo de Twitter para frenar los comentarios de odio que le enviaban.

E hizo un fuerte descargo remarcando que ella ya ni lee los comentarios que le dejan en las redes sociales, pero que un nene de 10 años como Joaquín ni siquiera tendría que recibirlos.

FUERTE DEFENSA DE JIMENA BARÓN A JOAQUÍN NAHUEL

"Me entero hoy de Joaquín, de un nene de 10 años, que encima le ofrecieron la plata tengo entendido para el tratamiento. Un nene de 10 años decide hacer un emprendimiento, vender tortas porque quiere con su sacrificio pagarse su propio tratamiento", expresó Jimena, conmovida.

Y siguió, tajante: "¿Quién puede criticar? ¿Cómo es que la mamá de Joaquín tiene que cerrar las redes porque está sufriendo bullying? Qué patético, qué bajeza, qué tristeza".

Antes de cerrar, remarcó que a ella no le afecta lo que le dicen pero que a otros sí y por eso hay que frenar de una vez por todas con el odio en las redes.

"Hay gente a la que le hace muy mal, no todo el mundo tiene la personalidad, está curtido o vivió una vida que dice ‘me importa un carajo lo que me digan’. Hay gente a la que verdaderamente le hace mal. Yo no puedo entender qué ser del mal hay que ser para hacer bullying. Hay cosas que te juntás con tus amigas, tomás mates y las comentás. De sentarte a agredir a alguien desde las entrañas y herir a una persona sin ningún tipo de problema, y que no conocés... Tiene que parar esto. Es muy triste”, cerró, preocupada.