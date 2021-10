La bronca de Gonzalo Heredia tras el rumor de affaire vintage con la China Suárez: "Hincha que se generen estas cosas"

Cuando Gonzalo Heredia y la China Suárez compartieron el elenco de ATAV, donde Benjamín Vicuña era villano protagonista, surgieron rumores de affaire entre la pareja que en la ficción formaban la Polaca y Aldo Moretti.

Dos años más tarde, Heredia salió al cruce luego de que su nombre sonara como el tercero en discordia en la separación de Suárez y Vicuña: "Hincha un poco las pelotas que se generen todas estas cosas".

"Me parece que cuando uno no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, irse, escaparse ni nada. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto", se lamentó el padre de Eloy y Alfonsina, hijos que tuvo con Brenda Gandini, en una nota con Intrusos. Más sobre este tema Gonzalo Heredia se desmarcó de la explosiva versión de affaire retro con China Suárez: "Conmigo, no"

Ahí, Heredia reflexionó y descartó el supuesto engaño a Gandini y Vicuña de él y la China: "Uno sabe cómo es el juego, cuales son las reglas, o las intuye... Y uno las acepta, las entiendo, y entiendo todo lo que se generó, por qué se generó y demás. Pero es todo mentira. Pero si salgo a desmentirlo es porque sigo agregándole leña al fuego, hablando sobre el tema. Si no digo nada es porque me escondo y no digo nada... SIempre hay un pero para eso. Pero en este caso, nada más alejado de la realidad"

Esta semana fue Rodrigo Lussich quien reflotó el chisme: "Hay un rumor que indica que cuando grababan ATAV (en 2019) la China Suárez, aún en parea con Benjamín Vicuña tuvo un romance con Gonzalo Heredia, en pareja con Brenda Gandini".

De esta manera, el actor había reaccionado en Twitter, con el meme de la frase de Beatriz Sarlo a Orlando Barone en 678, cuando arreciaban las especulaciones de que los besos apasionados traspasaban la ficción: "Conmigo no, Barone".