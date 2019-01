La bronca de Dalma luego de que una seguidora asegurara que Claudia le debe todo a Maradona: "La plata no..."

Desde que comenzó la batalla judicial que Diego Maradona emprendió contra Claudia Villafañe, las hijas de la expareja, Dalma y Gianinna, tomaron sin dudar partido por su mamá y así lo han expresado públicamente.

Esto ocurrió una vez más en el día del cumpleaños de Claudia cuando Dalma la dedicó un mensaje súper tierno a su madre: “¡Solo escribo esto para decirte que no me va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que hiciste y hacés por mí y por todos lo que amás! ¡Tanto amor, tanta protección, tan poca exposición! ¡Esa capacidad de perdonar aunque te hayan herido de la manera más atroz! Te admiro con cada parte de mi cuerpo!”, dice un fragmento del texto que compartió a través de Instagram.

“Todo lo que es y tiene se lo dio Maradona, no semos hipócritas. Si vivía en la Villa de Fiorito. Son lo que son las tres gracias a Diego", escribió una usuaria. G-plus

Pero uno de los comentarios del posteo llamó la atención de Dalma, quien decidió salir a responder. La usuaria, que criticó a Claudia y elogió a Diego, escribió: “Todo lo que es y tiene se lo dio Maradona, no semos hipócritas. Si vivía en la Villa de Fiorito. Son lo que son las tres gracias a Diego. Que no le quedó otra que dedicarse a sus hijas es cierto, porque nunca tuvo que salir a trabajar gracias a Maradona”.

Y agregó: “Madres luchonas son las que salen a trabajar de lo que sea para mantener a sus hijos estando solas. Yo me gané el cielo, hace años que la vengo luchando honestamente, trabajando a la seis de la mañana o de guardias de noche y nunca me alcanza el mango. Y a esta mujer, que le sobra todo gracias a Diego, la idolatran. No sé por qué, porque solo cumplió con su deber de criar a sus hijas y gastar la plata del que fue su marido”.

Dalma respondió: "¡Le quiero comunicar que mi mamá nunca fue de Fiorito, aunque si así lo fuera no tiene nada de malo! Ella vivía en otro lugar con sus dos padres trabajadores, ¡que nadie les regaló nada!" G-plus

Al leer el mensaje, Dalma salió al cruce con bronca para defender a su mamá: “¡Le quiero comunicar que mi mamá nunca fue de Fiorito, aunque si así lo fuera no tiene nada de malo! Ella vivía en otro lugar con sus dos padres trabajadores, ¡que nadie les regaló nada! ¡Y creame que la plata no da amor, ni educación ni nada que se le parezca!”.

“¡Mi mamá no tiene la culpa que usted tenga que salir a trabajar! ¡Hay mucha gente lo que hace! Yo, por mi parte, le deseo que si tiene hijos alguna vez le escriban algo como lo que yo le escribí a mi mamá. ¡Y que no envide la vida de otro! ¡Que haga todo para tener la mejor vida que usted pueda! ¡Mucha suerte!”, cerró Dalma.