Durante su polémica entrevista en vivo con Intrusos, Diego Maradona sorprendió al aire a Jorge Rial y sus panelistas al atacar a Flor de la Ve, por el tratamiento que realizó en su ciclo Flor de Tarde por Ciudad Magazine sobre la versión de reconciliación con Verónica Ojeda.

Durante la nota, Maradona se refirió a ella en masculino y la llamó “Florencio”: “Yo lo respetaba hasta hoy, ahora lo invito a jugar un partido”, dijo de forma discriminatoria.

Al día siguiente de sus escandalosas declaraciones, Flor hizo su descargo en un móvil con Los Ángeles de la Mañana: “Me sorprende que nadie haya dicho nada, incluso Rial que vivió los ataques personales de Diego sumamente crueles hacia su persona. Esas son las cosas del medio que me molestan. Un conductor tiene el deber de decir ‘no está bien’”.

Y explicó por qué le molestó que hable de ella en masculino: “No tanto por mi persona sino porque hay mucha gente que sufre. Es un tema extremadamente sensible para la comunidad trans. Ayer me explotaron los teléfonos con llamados de la comunidad porque habilita a otras personas a que estas cosas sigan existiendo”.

“Eso es lo más fuerte porque yo ya estoy curada de espanto. Esto es violencia de género, claramente. Conciso. Esto es violencia de género”, agregó molesta De la Ve.

Entonces, Ángel de Brito le comentó: “ En un momento dijo ‘yo estuve en el bando de ella con Cris Miró’. Mezcló un montón de cosas, que no sé qué eran. ¿Vos entendiste lo que quiso decir?”, haciendo referencia a que Maradona dijo “yo con Florencio nunca tuve un problema. Al contrario, ¿sabés quién fue el primero en defender al bando de ella? Yo, con Cris Miró, y con Juanito Belmonte y Enrique Pinti”.

Sonriendo, Flor respondió: “Lo que pasa es que acá… No sé ni cómo decirlo, mirá. Somos pocos y nos conocemos mucho. En este ambiente lo que tienen que agradecer es que yo tengo muchísimo código. Fin del comunicado”.

Cuando el conductor le dijo “solito trajo a Cris Miró”, Karina Iavícoli comentó “algo que él siempre negó”, y De la Ve se llamó a silencio.

“Hablando en general, ¿hay mucha hipocresía con las chicas trans?”, repreguntó Ángel. Y ella respondió: “Obvio que sí. Sobre todo me extraña porque nosotros venimos del mismo lugar con Diego, de la misma zona, que está mucho más naturalizado esto de las chicas transgéneros hace años. No es tan tabú. Sobre todo desde ese lugar me suena mucho más sospechoso. Obviamente cuando uno quiere herir, recurre a este tipo de cosas. Como sociedad no podemos seguir permitiéndole a él que siga teniendo este tipo de exabruptos, ni conmigo ni con nadie”.