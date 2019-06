De Brito y Polino le pusieron un -1 a Leticia Brédice… ¡y puede convertirse en el puntaje más bajo de la historia del Bailando!

Una desopilante imitación de Leticia Brédice (43) como Maluma generó sentimientos encontrados en el Súper Bailando. Mientras Marcelo Tinelli y muchos se divirtieron con su ingenio, el jurado no se mostró divertido para nada ni con su propuesta y mucho menos con el baile. Marcelo Polino y Ángel de Brito incluso inauguraron el menos uno, una novedad de este año que resta puntaje.

Los dos hombres del jurado coincidieron en su desagrado que, sumados a los 5 puntos de Florencia Peña y un punto que restó el BAR, hicieron que Leticia termine con un puntaje total de 2 puntos, igualando una marca histórica que rompió Cinthia Fernández en el ritmo de precisión del año pasado, al cosechar sólo 2 puntos. Aunque claro, en este caso falta sumar el puntaje secreto de Pampita. ¿Será un cero?

De Brito: "No me gustó la idea, no me aportó mucho. No le entendí un carajo de lo que dijo Brédice. Lo lamento mucho. Pensé que nunca lo iba a usar este año porque hay gente muy talentosa. Fue pésimo, pésimo". G-plus

“¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Por qué la bailarina, por qué Maluma?”, arrancó diciendo el conductor de Los Ángeles de la mañana. “No me gustó la idea, no me aportó mucho. No le entendí un carajo de lo que dijo Brédice. Lo lamento mucho. Pensé que nunca lo iba a usar este año porque hay gente muy talentosa. Fue pésimo, pésimo”, finalizó, antes de clavarle a la actriz el menos uno. ¿La reacción de ella? Se mantuvo en personaje y continúo haciendo bromas sobre el reggaetonero.

Polino: "No entiendo por qué hace la voz de Ñoño de El Chavo. ¡Es un redisgusto, chicos! De lo que he visto este año, lo peor". G-plus

Polino le puso su sarcástico humor a su devolución sobre el pop latino de Leticia, pero fue igual de lapidario: “No se por donde empezar. Me da la sensación de que Leticia, que está en pareja con un señor que hace máscaras, pasó una noche medio copeteada y manoteó la de Maluma”, comentó el periodista, en alusión al noviazgo que ella tiene con Federico Parrilla (30), caracterizador y especialista en efectos especiales.

“No entiendo por qué hace la voz de Ñoño de El Chavo. ¡Es un redisgusto, chicos! De lo que he visto este año, lo peor”, exclamó Marcelo, mientras le ponía un menos uno.

Leticia Brédice y una imitación de Maluma que se llevó un record en el Bailando que nadie quiere quebrar.

