De Brito contó que Flor Torrente abandonó furiosa el estudio del Súper Bailando por no llegar a bailar el cha cha pop por cuarta vez

Además de las increíbles coreografías, las historias de amor que nacen en la pista y las desopilantes declaraciones de los participantes, el Súper Bailando también tiene momentos de enojo y tensión.

Así lo reveló Ángel de Brito al hablar de la bronca que sintió Flor Torrente por no llegar a participar junto a Nacho Saraceni, su partenaire, en reiteradas oportunidades: "La que se fue enojadísima del Bailando es la hija de Araceli González", comentó el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su programa.

De Brito: "La que se fue enojadísima del Bailando Flor Torrente, la hija de Araceli González. "Cuarta vez que le toca ir a bailar y no entra. Son cosas que pasan. Dijo '¿qué se creen, que soy una pelot…? Es la cuarta vez que me citan y no entro'". G-plus

"Cuarta vez que le toca ir a bailar y no entra. Son cosas que pasan. Yo ya me la crucé varias veces, quedaron ahí atrás del escenario y no entraron. Dijo '¿qué se creen, que soy una pelot…? Es la cuarta vez que me citan y no entro'", continuó.

Fue entonces que Lourdes Sánchez se solidarizó con su compañera: "Yo estuve en ese lugar y la verdad es que te da bronca. A mí me pasó millones de veces de ir con el mismo ritmo y el mismo maquillaje. Es como dice ella, te sentís una pelot...'".

"Yo la entiendo. En el ritmo anterior, creo que le pasó lo mismo. Fue varias veces y tampoco entró a bailar", agregó Yanina Latorre, quebrando una lanza por la actriz.