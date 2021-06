De Brito anunció que Horacio Cabak y Verónica Soldato se casan después de la polémica: "Esta vez no me avisó ella"

Si en Los Ángeles de la mañana estalló la polémica de Horacio Cabak con su pareja y madre de sus tres hijos, Verónica Soldato, en la mañana del lunes Ángel de Brito lanzó una nueva bomba: se casarán después de 27 años juntos.

“No lo sacaron. Es fácil. Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak”, anunció el conductor su enigmático, sorprendiendo a sus compañeras por la noticia.

“No te lo puedo creer. ¿Esto te lo confirmó ella?”, ironizó Mariana Brey sobre cómo el periodista se enteró de la novedad del conductor, a quien le dedicó picantes frases por su visita a la mesa de Juana Viale.

“Esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor”, afirmó Ángel, mientras Pia Shaw se sumaba a la información. “No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas de casarse”, concluyó la periodista.

Lo que pasó, pasó: Ángel de Brito lanzó la versión del casamiento de Horacio Cabak y su mujer, Verónica Soldato.