Brilló con Tinelli y con Muscari, pero se fue a vivir a Turquía y ahora trabaja en hoteles seis estrellas

Juan Manuel Palao tiene 25 años, es oriundo de Rosario y se hizo conocido por brillar en La Academia de Showmatch acompañando a Romina Richi. Además trabajó en Sex y actualmente vive en Turquía donde se especializa en el mundo hotelero.

QUIÉN ES JUAN MANUEL PALAO, SU HISTORIA DE VIDA

La Academia de Showmatch empezó el 19 de mayo de 2021 pero quien se robó los corazones del público fue Juan Manuel Palao, quien acompañó a Romina Richi y sorprendió a todos con su destreza física y su carisma.

En ese entonces, el joven contaba que “fue una locura meterse en este monstruo que es tremendo. Empecé a bailar desde muy chico, cuando tenía nueve años”.

Su madre es rosarina y su padre brasileño pero Juan Manuel nació en Argentina y hace un tiempo vivía en el partido bonaerense de Escobar. Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la danza y a pesar que dejó el colegio para dedicarse al baile, luego lo retomó.

Palao detalló que “mi rutina es diferente a la de un chico de 24 años, porque estoy muy enfocado en mi carrera. No solo hago danza, sino que también trabajo mi físico y la cabeza, porque hay que estar preparado, predispuesto y ser profesional. Es todo un combo que te lleva a que después se vean los logros”.

“Empecé a trabajar con productoras y haciendo shows y cada vez me fui insertando más, Mi nombre se hizo más conocido, fui a castings, me recomendaron, me fueron llamando y apostaron a mi laburo, porque saben cómo trabajo”, destaca Palao.

También colaboró en videoclips de artistas reconocidos, como Tini Stoessel, Lali Espósito, Yandel, El Polaco, Camilo, Jimena Barón, Emilia Mernes y Bandana.

JUAN MANUEL PALAO Y SUS APARICIONES TELEVISIVAS

Juan Manuel participó durante dos años en Sex de la mano de José María Muscari en donde además realizó una obra en el Colón junto a Disney. Contribuyó en las series Entrelazados y BIA.

Sobre su debut en La Academia de Showmatch, el rosarino recordó que “nunca tuve expectativas de ser famoso ni mucho menos, dejo que fluya. Laburé con Romina Richi en Sex y me pidió que la acompañara con esto. Habló con la producción, a ellos les gustó mi look y mi trabajo, y accedieron”.

El artista aseguró que “fue muy sorpresivo y no me lo esperaba” y que fue “de un día para el otro”, cuando estaba cenando con su familia y “de repente” le avisaron que tenía que ir a ensayar.

Y agregó que “laburo hace bastante de esto y, si bien no tenía tanta exposición antes de llegar a lo de Tinelli, mi familia ya está acostumbrada”.

JUAN MANUEL PALAO Y SU VIDA EN TURQUÍA

Luego de su paso por La Academia de Showmatch, a Palao se le presentó la oportunidad de irse a vivir a Turquía para seguir aumentando sus dotes de bailarín.

Allí el joven relató que trabaja con la empresa Sean´s organization y que “los productores habían ido a ver Sex, entonces fue todo muy rápido”.

Juan Manuel comentó que “yo ahora estoy en Antalya y a los seis meses debería irme a Egipto. Trabajamos en hoteles cinco o seis estrellas, porque donde estamos es una ciudad muy turística a la que viene gente de otros países a vacacionar”.

Con respecto a lo que hace, el rosarino reveló que “lo que hacemos es llevar los distintos shows: hay algunos que son más como tributos, como Madame X -cuyas coreografías fueron hechas por Facundo Machado- y que es todo referido a Madonna; y después hay otro que se llama Fler que es más un show de baile o de canto”.

Además explicó que “lo armó esta empresa, sería algo así como una residencia donde ensayamos y vivimos. Son cuartos para dos, en mi caso comparto con un compañero que estaba en Sex, tienen un baño, dos camas el placard y una heladera chiquita. Además, tenemos un comedor comunitario. Hay gente de Argentina, Brasil, Ucrania y Rusia”.