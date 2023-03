Brendan Fraser ganó como Mejor Actor en los Premios Oscar 2023 y emocionó a todos: su impactante discurso

Brenda Fraser ganó el Oscar como Mejor Actor protagónico por su rol en la película La ballena (The whale) de Darren Aronofsky, que lo devolvió al panorama hollywoodense tras una década y media de ostracismo.

Más sobre este tema Dolores Fonzi deslumbró con su look en los Premios Oscar 2023: de quién es el diseño artesanal

Veinte años atrás, Fraser era uno de los actores más carismáticos y convocados por los estudios, sobre todo por su papel de Rick O´Connel en La momia (1999) y sus secuelas, pero de un día para el otro su cara dejó de figurar en la pantalla grande y recién hace dos años reapareció con cierta continuidad en la serie Doom Patrol.

Foto: AFP

Fraser llegó al Teatro Dolby como favorito por su conmovedora interpretación de un profesor de literatura con obesidad mórbida que se recluye en su hogar, un rol que le valió el premio en la misma categoría del Sindicato de Actores y en el Critics' Choice Movie Awards.

BRENDAN FRASER VOLVIÓ A LO MÁS ALTO DE HOLLYWOOD Y GANÓ EL OSCAR A MEJOR ACTOR 2022

Fraser no la tuvo nada fácil en la competencia ya que lo que imponía su situación personal y profesional en Hollywood se sumó una terna muy complicada gracias a los estupendos trabajos de Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y el legendario Bill Nighy (Living).

La diferencia es que Fraser se animó a usar una prótesis de 136 kilos para transformarse en Charlie, un hombre con obesidad mórbida que trata de ganarse el favor de su hija en los días más agónicos de su vida.

Más sobre este tema Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, estrenó un vestido de Evangelina Bomparola en los Oscar 2023

En todo su exilio autoimpuesto de Hollywood, Fraser ha pasado por un divorcio costoso, problemas de salud por las heridas sufridas durante el rodaje de escenas de acción y la denuncia que realizó contra ha denunciado contra Philip Berk, exresponsable de los Globos de Oro, por haberlo agredido sexualmente.

En una entrevista reciente al medio especializado Deadline, Fraser dijo que no hubiera podido participar en "The Whale" anteriormente: "No tenía la experiencia vital o la aflicción. Hace diez años no hubiera tenido la experiencia suficiente como padre para apreciar qué significa tener a alguien joven en tu vida".

"No tenía la experiencia vital o la aflicción. Hace diez años no hubiera tenido la experiencia suficiente como padre para apreciar qué significa tener a alguien joven en tu vida" G-plus

EL EMOTIVO DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE BRENDAN FRANSER TRAS GANAR EL OSCAR A MEJOR ACTOR

El actor subió al escenario del Dolby Theater en Los Ángeles a recibir el premio tan ansiado y conmovió a todos con sus palabras.

"Así que así luce el multiverso. Le agradezco a La Academia por este honor. Estoy agradecido con Darren Aronofsky por arrastrarme para hacer The Whale", comenzó Brendan.

"Así que así luce el multiverso. Le agradezco a La Academia por este honor. Estoy agradecido con Darren Aronofsky por arrastrarme para hacer The Whale" G-plus

"Es un honor ser nombrado junto a ustedes dentro de esta categoría", le dedicó a sus contrincantes en la terna.

"Quiero agradecer por este reconocimiento, no podría haber sucedido sin este elenco. Estoy a cargo de personas en mi vida como mis hijos, mi mujer, mi agente. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes", finalizó el actor.