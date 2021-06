Brenda Asnicar habló por primera vez de la preocupación que generaron unos posteos que borró: "Los que me juzguen, allá ellos; no me engancho"

A mediados de abril, Brenda Asnicar encendió una luz de alerta en las redes sociales al compartir una secuencia de videos en Instagram, en los que se la veía bailando, con una copa de vino en su mano, en compañía de una amiga.

Con las imágenes cosechando vistas en Instagram y la preocupación de sus fans, quienes aseguraron que había sustancias prohibidas en la escena, la actriz y cantante decidió eliminarlas de su red. Lo que no puedo evitar Brenda fue la preocupación, ni el convertirse en noticia.

"El fin de semana hubo mucha polémica con una foto que circuló de Brenda Asnicar, la actriz y cantante, que hace unas semanas contamos su separación y ella no la desmintió. Publicó una historia en Instragram, una foto que después la sacó. Muchos usuarios en las redes hablaban de sustancias. A ella no se la veía muy del todo en sus cabales en el video”, había dicho Adrián Pallares en Intrusos. Y Rodrigo Lussich, agregó: "No sabemos si estaba haciendo una performance, pero no se la veía del todo bien. Y había una foto donde algunos dijeron que eran sustancias prohibidas".

"Yo vivo mi vida y los que juzguen, allá ellos. Yo trato de ser full honesta y sincera con lo que hago. Y cuando veo que todo se pone medio caliente no me engancho". G-plus

A dos meses de lo especulado, Asnicar le dio una entrevista a la revista Gente, en la que fue directamente consultada por el tema, y la artista no eludió la consulta.

"¿Te chocó que hace dos meses conviertan una captura de pantalla de una de tus historias en noticia?", le preguntaron. Y Brenda respondió: "Ni idea, yo vivo mi vida y los que juzguen, allá ellos. Yo trato de ser full honesta y sincera con lo que hago. Y cuando veo que todo se pone medio caliente no me engancho ni leo porque la verdad que a los haters ni cabida, y a la gente que quiere tirar para abajo a una mujer como yo... chau, ni ahí. No compro con esas cosas ni con los likes. O sea, a mí no me importan cuántos seguidores tiene alguien, me interesa cómo es su vida y cuáles son sus valores. Tampoco me importa la plata, si alguien tiene o no, porque a mí me criaron teniendo acceso a un montón de cosas gracias a mis papás que se rompieron el lomo para poder darme la educación que me dieron".

Luego de poner un punto en su visceral descargo, Brenda completó su respuesta revelando una valiosa charla que tuvo recientemente con su papá: "¿Te cuento algo? El otro día, cuando salí del programa de Jey Mammón, papá me dijo “espero que cumplas el sueño de tener una hija talentosa y exitosa, porque yo ya cumplí ese sueño”, ¡y a mí me rompió el corazón! Porque ellos saben lo mucho que me esfuerzo y todo lo que hago por cumplir mis sueños, y de ahí a que quiera venir alguien a chicanearme con giladas… Ni idea".