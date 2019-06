A Bossi le preguntaron si acompañó a Hoppe a hacerle guardia a Laurita para comprobar su infidelidad con Fel Bal… ¡y respondió imitando a Iúdica!

Tras la divertida previa de Martín Bossi en el Súper Bailando, donde deleitó con su histrionismo, y un muy buen paso por la salsa de tres junto a Maca Rinaldi y Hernán Piquín, Ángel de Brito lanzó una tremenda pregunta en su devolución.

De Brito: "¿Es cierto que le hicieron guardia a una ex de Fede Hoppe una vez y la agarraron infraganti con otro famoso hombre?". G-plus

"¿Es cierto que le hicieron guardia a una ex de Fede Hoppe una vez y la agarraron infraganti con otro famoso hombre?", indagó el jurado, sin dar nombres, pero refiriéndose al famoso mito de que el productor y el humorista habrían esperado en un auto a Laurita Fernández, en medio de los rumores de infidelidad con Fede Bal.

Bossi: "Momento muy candente en el vivo. Es muy fuerte la pregunta. Era una etapa muy inmadura, no estamos orgulloso de aquello". G-plus

Con su característico humor, Bossi intentó sobrellevar el momento a fuerza de sketches, mientras que Hoppe sembró más dudas que certezas: "La verdad es que no me acuerdo, pero no suelo hacer esas cosas".

Por último, al ser indagado por el tema en cuestión, Martín se hizo el desmayado y respondió con una imitación a Mariano Iúdica: "Momento muy candente en el vivo. ¡Es muy fuerte la pregunta!", expresó. Y cerró: "Era una etapa muy inmadura, no estamos orgulloso de aquello".

¡Qué momento!

