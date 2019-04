¡Bomba! Pampita y Mariano Balcarce, ¿ya conviven a 45 días de comenzar el romance?

El romance de Pampita (41) y Mariano Balcarce (32) no para de crecer a pasos agigantados. El flechazo entre la modelo y el empresario los atravesó a mediados de febrero y, desde entonces, la top y su nueva pareja apostaron con todo a su relación.

Luego de la confirmación del romance, la presentación en sociedad y el primer encuentro de Balcarce con los hijos de Pampita, Bautista, Beltrán y Benicio, la pareja habría dado un paso más en la consolidación de su amor.

Según reveló Silvina Luna en Incorrectas, el empresario se habría mudado a la casa que la modelo comparte con sus niños en el coqueto Barrio Parque porteño. “Lo sé por una fuerte importante, alguien muy cercano a la pareja”, aseguró la panelista del ciclo de Moria Casán, en la pantalla de América.

Días atrás, Pampita había hablado de cómo viven sus hijos la relación de Mariano. “Los chicos me ven feliz, contenta y a ellos les gusta ver a su mamá bien. Ya me han visto tristes en otras ocasiones, porque uno cuando está mal, está mal en cualquier ámbito a pesar de que como mamá siempre tratas de ponerle onda y que te vean lo mejor posible. Pero ahora me ven súper contenta”, contó la modelo en Implacables.