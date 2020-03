Bochornosa acusación de un tuitero contra Evangelina Anderson que se hizo viral: ¿usó una cuenta falsa para fingir que ayudaba en plena pandemia?

En medio de la grave pandemia de coronavirus que alarma al mundo, un usuario de Twitter analizó el accionar de Evangelina Anderson en Instagram y dejó entrever que la modelo habría creado cuentas falsas para mostrar que estaba siendo solidaria con unos argentinos varados en Múnich, en pleno drama sanitario.

"Evangelina, el ángel de la guarda, Anderson", con esa frase el tuittero @polmccarne abrió un hilo, en el que expuso capturas de las charlas virtuales de la mujer de Martín Demichelis con una recurrente cuenta, que desatado el escándalo cambió de nombre o dejó de existir.

"Hola Eva. Estoy con mi marido en Múnich desde febrero. Íbamos a trabajar en un hotel, en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Múnich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. El pasaje desde Madrid es más accesible, pero no sabemos cómo llegar a Madrid. Ya hablamos con el Consulado y mandamos nuestros datos. ¡¡¡No sabemos qué hacer!!!", fue el mensaje que escribió Andrea Peronini, como así dice su perfil, que llamo la atención de Eva, y respondió: "Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos, por favor".

Este ida y vuelta fue eliminado por Evangelina, pero el tuitero que puso bajo la lupa este accionar encontró más conversaciones "solidarias" de la modelo con sus usuarios. También halló comentarios sugerentes contra Jimena Barón y Wanda Nara.

"Esa Andrea es la misma a la que ya le regaló unas (zapatillas) Balenciaga. Lejos de desconfiar de esto porque amo a Eva, siento que acá hay algo raro. Lorna investiga", escribió el sujeto, llamado Pablo, con ironía, dando más pruebas. Y agregó: "Dato: no hay ninguna persona en Facebook y Twitter con ese nombre. En Google aparecen solo de apellido Peroncini y Peroni (ampliaremos)".

Interesado en la investigación, el tuitero señaló: "Se puede ver en esta caputura que el usuario de Andrea antes era Kananzoe88, un usuario que no solo ahora no existe, sino que se puede ver que cambió el arroba a Andreaperonini… (Eva) no solo se estaría comentando su propio perfil si no que también andaría comentando en fotos de chismesdeker cosas en contra de Jimena Barón y Wanda".