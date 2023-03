Bob Dylan confirmó tres shows en Portugal para junio de este año

El músico estadounidense Bob Dylan, leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, dará tres conciertos en Portugal el próximo junio como parte de su gira mundial del trigésimo noveno álbum de estudio "Rough and Rowdy Ways".

Bob Dylan, que comenzó su gira mundial el 2 de noviembre de 2021 en Estados Unidos y que planea pasar por Europa este verano, actuará el 2 de junio en el Coliseu Porto Ageas de Oporto y el 4 y 5 de junio en el Sagres Campo Pequeno de Lisboa, según la organizadora Everything is New.

"Rough and Rowdy Ways", lanzado en 2020, fue su primer disco de temas inéditos en ocho años, que recibió críticas estelares.

Dylan (Estados Unidos, 1941) acumula 125 millones de copias vendidas de sus 39 discos, que incluyen temas como "Just Like a Woman, "Blowin in the Wind", "The Times They are A-Chagin", "A Hard Rain's A-Gonna Fall" y "Like a Rolling Stone".

Además del Nobel que recibió en 2016 por crear "nuevas expresiones poéticas" en la tradición del cancionero americano, ha ganado Grammys, un Óscar y un Pulitzer.

Los conciertos en Portugal son "phone free", por lo que no se permitirá a los espectadores utilizar teléfonos durante las actuaciones.

Los tickets estarán disponibles a partir del 15 de marzo.