Blur vuelve a la Argentina en el marco de la segunda edición local del Primavera Sound

Blur, la banda británica liderada por Damond Albarn , se presentará en el marco de la segunda edición del festival internacional Primavera Sound que se realizará los días 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento, informó la organización.

En un breve comunicado difundido por el festival nacido en Barcelona hace más de dos décadas, se informó que Blur es la primera banda confirmada para la edición porteña, aunque aún no se confirmó para cuál de las dos fechas.

La última vez que la banda conformada por Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree había pisado suelo argentino fue en 2015 cuando se presentó en Tecnópolis.

La semana pasada, el grupo anunció el lanzamiento de "The Ballad of Darren", su primer disco en ocho años, que saldrá a la venta el 21 de julio próximo y contará con 10 canciones.

El último disco del cuarteto londinense fue "The Magic Whip", de 2015. En el medio, Damon Albarn, el vocalista, publicó junto a su banda virtual Gorillaz "The Now Now" (2018).