El blooper de Wanda Nara con su look en la final de ¿Quién es la máscara?: "Me tiré y se me rompió"

¿Quién es la máscara? llegó a su fin y antes de consagrar a Fernando Dente como ganador en su personaje de Brillo, Wanda Nara se bailó todo en una de sus últimas actuaciones. ¡Incluso terminó rompiéndose el mono que llevaba puesto!

Natalia Oreiro se sorprendió cuando vio a la mediática, quien había arrancado con un conjunto a puro brillo en color nude, llevando un sensual vestido negro. “¡Wanda, te cambiaste el modelo!”, observó.

“Me lo cambié porque me lo rompió… Cuando me tiré arriba de Brillo, se me rompió”, contó, en alusión a la perfomance que tuvo el actor en un duo que hizo con Joaquín Levinton, que terminó con todos a puro baile arriba del escritorio de los investigadores.

WANDA NARA TUVO UN PROBLEMA CON SU LOOK EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA? Y TUVO QUE CORRER A CAMBIARSE

Las imágenes muestran a Wanda tirándose de arriba del escritorio donde estuvo bailando a los brazos de Fernando Dente, quien todavía no había sido revelado. El salto fue demasiado y terminó con un cambio de look de emergencia.

“Ese te queda espectacular. ¡Nosotros pensamos que eras como Mirtha!”, comentó la conductora, divertida.

“¡Merecido estuvo! ¿Quién te quita lo roto?”, bromeó, en una divertida gala final del big show.