El blooper de Georgina Barbarossa con un invitado en La Peña de Morfi: "Se me fue el nombre"

La extensión de La Peña de Morfi hace que desfilen por ahí músicos, haya cocina y también invitados. Georgina Barbarossa, quien tomó el lugar que ocupaba Jey Mammon, tuvo un desopilante momento cuando presentaba al Bicho Gómez. ¡Lo llenó de elogios y se olvidó su nombre!

“Es un honor, un placer. Lo único que voy a pedir es que no me revolee hoy, me revolea siempre, te juro que sí”, aseveró. “Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor”, siguió.

“Es un gran actor, sus genes están en el circo, pero es un artista… Iba a decir del carajo, pero voy a decir de la hostia. Es un compañero entrañable”, continuó elogiándolo. “Lo quiero muchísimo, lo queremos muchísimo. Bienvenido a La Peña, mi queridísimo...”, lo presentó, pero terminó reconociendo el olvido. “Se me fue el nombre”, admitió la conductora, tentando a todos de risa.

“¡Bicho Gómez!”, terminó lanzando, mientras el humorista aprovechó el momento.

“Por la presentación que hiciste, yo también creí que era otro”, comentó, divertido.

“Se me hizo una laguna”, reconoció, súper sincera.

