El blooper de Donato de Santis tras desafiar a Paula Pareto en judo en MasterChef Celebrity: "Estoy bárbaro, me encantó"

Este lunes, el desafío de MasterChef Celebrity 3 puso a los participantes a cocinar falafel, y entre harinas, porotos y garbanzos la Peque Pareto y Donato de Santis protagonizaron un divertido blooper al intentar recrear una toma de judo.

La campeona presentó un falafel de porotos mung con repollo, cebolla, pepino y salsa de yogurt que sorprendió a los jurados por su buen sabor, aunque a Donato solo le importaba una cosa: medirse con ella en la lona del judo.

Sin importarle mucho el campeonato mundial que la médica ganó en 2015 ni la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2016, el jurado quiso saber cómo se debe enfrentar a un judo. “Si fueras uno, tendrías que saber cómo pararte”, le dijo ella y dio inicio a una improvisada demostración.

EL DIVERTIDO BLOOPER DE DONATO DE SANTIS Y PAULA PARETO EN MASTERCHEF CELEBRITY

“Se puso en pose”, advirtió Donato, mientras le seguía el juego a la participante y le entregaba sus anteojos a Santiago del Moro por precaución. “Puedo hacer algo, puedo regular si te tiro o no te tiro. Te puedo levantar y no tirarte”, le explicó Pareto.

“No te voy a tirar, no te asustes”, le advirtió la campeona al jurado, al notar que estaba tenso mientras aplicaba una llave. Pero el peso de Donato desafió a la gravedad sin éxito, y se fue al piso junto con Paula, en un divertido blooper que hizo reír a todos los presentes.

“Él lo pidió, y los dos jurados de atrás me pedían que lo tire, que conste”, dijo Paula Pareto en un corte de edición. “Yo no soy tan liviano, pero sentí la liviandad con la cual me levantó”, aseveró Donato de Santis, sorprendido por la habilidad de la artista marcial.

“¿Estás bien?”, le preguntó Paula Pareto a Donato de Santis, que le respondió “Yo estoy bárbaro. Me encantó”. “Podría decirse que sabe caer, que no es fácil”, reconoció ella en otro corte de edición.