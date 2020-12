Billie Eilish cancela definitivamente la gira que la iba a traer por primera vez a la Argentina

La cantautora británica Billie Eilish anunció la cancelación definitiva de la gira "Where Do We Go? World Tour", que en junio pasado la iba a traer por primera vez a nuestro país y que estaba pendiente de reprogramación tras su suspensión por la pandemia de coronavirus.

"Hemos intentado todos los escenarios posibles para la gira pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quisieran quedarse con sus entradas y pases VIP, lo mejor que podemos hacer para todos es devolverles el dinero lo más rápido que podamos", escribió la artista en sus redes oficiales.

Y añadió: "Estén atentos a su email para información de su punto de ventas y cuando estemos listos y sea seguro, le haremos saber cuándo podrán comprar entradas otra vez para la próxima gira. Los quiero muchísimo. Cuídense, tomen mucha agua y usen tapabocas".

En tal sentido, la empresa All Access, encargada de vender desde octubre de 2019 los tickets para los conciertos que iba a ofrecer el pasado 2 y 3 de junio en el estadio DirectTV Arena informó que las entradas compradas con tarjetas Visa y American Express serán acreditadas de manera directa, en tanto quienes lo hicieron con Mastercard deberán contactar a esta empresa a partir del próximo miércoles.

En tanto, las entradas adquiridas en puntos de ventas serán reembolsadas en esos mismos lugares.

Con el récord de haber sido la artista más joven en consagrarse este año en los premios Grammy, con apenas 18 años; y haberse quedado en esa ceremonia con los cuatro rubros más importantes, Eilish aparecía como una de las grandes visitas previstas para el 2020.

(Télam)