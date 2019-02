Fueron tres las veces que el Bicho Gómez (55) le pidió matrimonio a Verónica Pecollo, pero en cada una de las ocasiones la ex coach del Bailando le dijo que no, como el propio humorista confesó durante Bailando 2017. Esas duras negativas no hicieron mella en la relación, ya que llevan cuatro años y medio juntos, tal como afirmó el cómico en una entrevista desde Mar del Plata para Flor de Verano (lunes a viernes a las 13 horas por Ciudad Magazine): “Nosotros nos acompañamos mucho”.

Más sobre este tema Bicho Gómez mandó al frente a su novia en ShowMatch: "3 veces le pedí matrimonio y las 3 me dijo que no"

De todas formas, el hecho de que el humorista de Nuevamente juntos no pierda las esperanzas mientras que Vero insistiera en la negativa despertó la curiosidad de Florencia de la Ve, quien indagó respecto de los motivos que esgrimió la bailarina para no pasar por el registro civil. “Dice que está bien así, pero aparte dice que tengo que hacer algo que la sorprenda”.

Acto seguido, el Bicho bromeó: “La verdad es que no sé que hacer… ¿Tirarme con un paracaídas? Quiere que sea algo distinto”. Al final, El Bicho admitió que está entre sus deseos volver a tener hijos: “Siempre está la intención de ser padres. Siempre son lindos los niños”.