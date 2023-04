Beto Casella reveló por qué no funcionó su historia de amor con Marixa Balli: "Terminó ella porque había presión de la familia"

Luego de que Marixa Balli revelara que mantuvo una historia de amor con Beto Casella varios años atrás, el conductor rompió el silencio y no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón.

“Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, reflexionó el conductor en una nota que dio a LAM.

En cuanto a las razones que le pusieron fin al noviazgo, Beto se sinceró: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ’nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.

PICANTE GESTO DE MARIXA BALLI CUANDO LE NOMBRARON A CARMEN BARBIERI EN VIVO

Luego de que naciera un nuevo escándalo entre Carmen Barbieri y Marixa Balli, y después de que la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) negara rotundamente haberle puesto el mote de "mufa" a la panelista, esta historia siguió sumando capítulos.

En esta oportunidad y sin esquivar el tema, Ángel de Brito chicaneó a su angelita en vivo: “Hoy escuché tu nombre en todos los programas”, atinó a decir después de la capocómica hablar de Marixa en su ciclo.

“Yo estoy laburando, luchando con el dólar”, fue la respuesta que Balli le dio al presentador, dejando en claro que sus responsabilidades laborales y la venta de los productos que vende son más importantes que cualquier otra cosa.

Fue entonces que De Brito lanzó una pregunta al hueso: “¿De qué preferís hablar, del dólar o de Carmen?”, indagó. A lo que Marixa respondió con un gesto como sintiéndose mal mientras tosía: “Eh… los dos me provocan a misma reacción”.