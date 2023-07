Beto Casella mandó al frente a Edith Hermida al revelar los picantes mensajes que le mandaba: "A las 2 AM"

Beto Casella habló con los Socios del Espectáculo sobre su supuesto romance con Edith Hermida luego de que ella reconociera que su amor por él es platónico.

“Mi amor con Beto es platónico”, dijo la panelista al programa de eltrece y el conductor reveló: “Edith reconoce que se confundió en un momento”.

“Suena soberbio pero a mío me mandaba mensajes y me decía ‘mirá cómo estoy…’ en camisoncito”, agregó el presentador de Bendita TV.

Entonces, confesó: “No está bien que yo lo cuente pero… viernes a las 2 de la mañana me mandaba ‘¿qué estás haciendo?’, cuando los dos nos habíamos separado”.

“¿Pero vos no te confundiste un poquito?”, indagó Nancy Duré y Beto contestó: “Me parecía que si lo cristalizábamos en la cama se iba a enrarecer la relación pero a mí me mandaba mensajes tipo ‘venite’”.

ALEJANDRA MAGLIETTI CONTÓ POR QUÉ NO DEJAN QUE TAMARA PETTINATO ENTRE AL GRUPO DE WHATSAPP DE BENDITA

Alejandra Maglietti contó a Socios del Espectáculo por qué no dejan que Tamara Pettinato entre al grupo de WhatsApp de Bendita TV, donde también es panelista.

“Todavía no la dejamos entrar al grupo de WhatsApp porque eso se gana con tiempo”, dijo la abogada con humor al programa matutino de eltrece.

Por su parte, Beto agregó filoso: “El grupete de amigos y amigas es con Edith, Maglietti y Any. A Tamara no la dejamos entrar, creemos que es falsa”.

“Imaginate lo que me pierdo, pero por favor ridícula, ojalá no me pongan nunca ahí…”, cerró entre risas Tamara.