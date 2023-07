Benjamín Vicuña volvió a hablar de su fallido con Pampita en los Martín Fierro 2023

Benjamín Vicuña volvió a hablar en LAM de su frase fallida en los Martín Fierro, la cual fue relacionada inmediatamente con Pampita. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, había dicho.

Entonces, el actor explicó: “Me impresiona el revuelo por un furcio. Uno se pone muy nervioso, no tenía un discurso preparado e intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad a quienes acompañan”.

“Y cuando estaba hablando de Argentina, efectivamente hablé de mis hijos e intenté hablar de la madre de mis hijos pero en un momento pensé ‘me estoy metiendo en una…’ y reculé”, expresó sincero.

Al final, Benjamín remarcó: “Por eso quizás cuando hablé de un amor era el amor que me han dado, el amor del público, por supuesto que por el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, luego he tenido también otras parejas”.

BENJAMÍN VICUÑA DEJÓ EN CLARO QUE SU FRASE FALLIDA DE LOS MARTÍN FIERRO NO ERA PARA PAMPITA

Benjamín Vicuña dejó en claro al programa de Ángel de Brito que su frase fallida en los premios Martín Fierro no era para Pampita, como se interpretó en el momento.

“No era un mensaje ni una indirecta ni nada. No voy a hacerme la víctima, podría ser un chiste pero si molestó a alguien ya está”, dijo el actor a LAM.