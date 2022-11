Benjamín Vicuña sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le cerró las puertas al amor

A pocos meses de que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin le pusieran punto final a su historia de amor en medio de especulaciones por las razones que habrían desencadenado esta ruptura, el actor fue contundente al hablar de la posibilidad de enamorarse.

En medio del evento que se llevó a cabo el coqueto Hotel Alvear donde se reunieron los Personajes del Año, organizado por la revista Gente, Vicuña se confesó sin tapujos.

“Dijiste que le cerrabas las puertas al amor. ¿Fue una frase en caliente o es lo que sentís?”, le conultó Ale Guatti, en una nota para Intrusos. A lo que el ex de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a sus pequeños Baustista, Benicio y Beltrán, (además de tener a Magnolia y Benicio con Eugenia “la China” Suárez) lanzó: “Sí, es un poco lo que siento”.

“No estoy buscando (el amor), ni creo que sea el momento”, cerró el chileno, dejando en claro su postura respecto a cómo piensa encarar su futuro en cuestiones que involucran sus sentimientos.

FUERTE INFORMACIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE LA SEPARACIÓN DE VICUÑA Y ELI SULICHIN

Después de que se conoció que el noviazgo de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin llegó a su fin, Yanina Latorre sorprendió a todo el panel de LAM con su información al aire.

“Eli lo dejó a Vicuña y la Eugenia “la China” Suárez (su ex, con quien tiene a Magnolia y Amancio) también lo dejó”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, contundente.

Luego, ahondó en cómo tomó el actor haber terminado el noviazgo con Sulichin: “La relación no es que terminó mal. Él creyó… Lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”, continuó con su relato.

Por último, la angelita cerró con un palito dirigido para el chileno: “Eso habla mal de él. Le hiere el orgullo de macho, bancala. Puede haber una mina que elija no estar con vos por más de que seas un caño”.