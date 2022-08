Benjamín Vicuña habló del sorpresivo posteo con el que anunció su separación de China Suárez

Hace casi un año, Benjamín Vicuña (43) había sorprendido a todos al anunciar su separación definitiva de China Suárez (30), hecho que comunicó a través de sus redes sociales, y el actor, ques padre de Magnolia (4) y Amancio (2) junto a la actriz, explicó su accionar.

"No voy a entrar en detalles, pero nada fue impulso", afirmó el padre de los hijos menores de la actual novia de Rusherking.

Entonces, el protagonista de El método Grönholm continuó: "Cosas así, con esa trascendencia, son cosas (bien pensadas)".

"No voy a entrar en detalles, pero nada fue impulso". G-plus

En septiembre de 2021, Benjamín Vicuña había puesto punto final a su relación con China Suárez, y un mes después había explotado el escándalo del affaire de su ex con Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara.

BENJAMÍN VICUÑA EXPLICÓ SU CAMBIO DE ACTITUD HACIA LA PRENSA, TRAS SEPARARSE DE CHINA SUÁREZ

En pareja con Eli Sulichin desde diciembre, Benjamín Vicuña mejoró su trato con la prensa desde que se separó de China Suárez, y explicó el cambio.

Consultado sobre si padece las repercusiones mediáticas, reconoció con una sonrisa: "Es un tema sensible, porque por lo que uno diga después le hacen bullying. Pero yo soy responsable de cada una de las decisiones que tomé en mi vida. De lo bueno y de lo malo que hice. Me hago cargo".

"Entiendo que tomé elecciones, que expuse mi vida. Y no es tan así que son las reglas del negocio, porque hay muchos actores que admiro que no tuvieron que pasar por las cosas que pasé", siguió.

En ese punto, se explayó en Socios del Espectáculo: "Más que poner la cara, entiendo cómo funciona esto. El que se enoja pierde. Me parece que se puede pasar por diferentes etapas de la vida. Hoy siento que puedo estar acá, sin ningún problema. No tengo nada que tapar ni ocultar. Puedo hablar de todos los temas, estoy en un momento súper bonito en lo profesional".

Al final, Benjamín Vicuña concluyó con un balance: "En la relación con la prensa no me ubico en lugar de víctima por nada del mundo. Yo he sido muy protegido, querido y cuidado".