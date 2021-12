Benjamín Vicuña habló a corazón abierto del duelo por la muerte de Blanca: "Me amigué con Dios"

Benjamín Vicuña cumplió 43 años y además de compartir un profundo posteo reflexionando sobre su nueva vida -tras haberse separado de China Suárez- se refirió en una entrevista al duelo de su hija Blanca.

Al actor, que tiene tres hijos con Pampita y dos con China, le preguntaron si se quedó "paranoico" con el tema salud tras la muerte de Blanca, que falleció en 2012 tras contraer una enfermedad provocada por una bacteria en un viaje a Cancún que le causó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral.

"No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero", explicó en una entrevista con El Planeta Urbano.

Benjamín Vicuña abrió su corazón al hablar de la muerte de Blanca

El actor continuó: "Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné".

En la misma línea, el periodista quiso saber cómo logró perdonarle "una cosa así" a Dios.

Y, con fortaleza, Benjamín expresó: "Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".