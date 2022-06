Belu Lucius defendió con todo a su hermana Emily tras las acusaciones por cómo actúa en El Hotel de los Famosos

Dolida por los cuestionamientos que está recibiendo su hermana Emily en redes, Belu Lucius salió a bancarla públicamente. Primero en su Instagram. Después en una nota con Intrusos.

"Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es... Lo que más me molesto es que digan que hizo bullying. Porque no es lo que yo creo, no lo hizo", dijo la instagramer, luego de que Emliy fuera cuestionada por burlarse de Locho Loccisano, en El Hotel de los Famosos.

“Que te digan cosas feas siempre afectan. Acá tenemos que hablar con propiedad y no hablar de bullying… Todos nos podemos equivocar”, apuntó.

BELU LUCIUS BANCÓ A SU HERMANA EMILY EN REDES

Mientras Emily Lucius cumple con el contrato firmado con El Hotel de los Famosos, de guardar silencio hasta que termine el reality, Belu salió a bancarla con contundencia en Instagram.

“Esta familia no avala la violencia, ni física ni verbal, de ninguna manera. Esta familia tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores”, escribió la famosa instagramer, luego de la versión de que a Emily algunas marcas dejaran de auspiciarla.

En ese contexto, Belu agregó: “Menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando".

A la “cancelación” de Emily Lucius se le sumó el descargo de Nai Awada, que rescató el buen compañerismo de Locho en el reality y condenó el accionar de Emily, aduciendo que “una mina así no tiene que dar mensajes en las redes”.