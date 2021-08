Belen Francese reveló que recibió una gran ayuda de Pampita en su flamante maternidad: "Me dijo muchas cosas que fueron tal cual"

El 30 de junio nació Vitto, el primer hijo de Belén Francese con Fabián Lencinas y desde entonces su vida cambió por completo, gracias a los ayuda que recibió de sus amigas y colegas. En diálogo con Implacables, la flamante mamá contó que durante la gestación mantuvo fluido contacto con Noelia Marzol y con Pampita, de quien aprendió valiosos consejos que la ayudaron enormemente en los últimos meses.

En un inicio, Belén ponderó el rol que cumple Fabián en la crianza de Vitto y destacó que: “él ya era papá y es mejor alguien con experiencia porque me ayuda un montón”, señaló antes de hablar de sus colegas. “Con Noe y con Pampita me hablé durante todo el embarazo. Pampita me dijo algo que me iba a pasar en los pechos y tal cual. Todo lo que me decía me pasaba. Ella tiene más experiencia y me dijo muchas cosas que realmente fueron tal cual”, destacó.

“Yo el otro día le decía ‘me acordaba de lo que me dijiste fue así’ y en varios ítems que no vienen al caso ahora contarlos”, agregó Belén Francese, antes de hablar sobre la decisión de sus amigas de regresar al trabajo a las pocas semanas de dar a luz. “Cada una tiene su propia experiencia, y por eso son totalmente respetable las decisiones que ellas tomaron. Yo soy más temerosa, más primeriza y por ahí no me animé a tanto. Quiero esperar tres meses para volver a trabajar, y todo es súper loable y respetable. Por ahí, si era mi quinto hijo lo hacía; además al caño yo lo rompo, no lo puedo hacer”, dijo, entre risas.